Ehliyetsiz Sürücüye 392 Bin Lira Ceza

BURDUR'da plakasını bezle kapatıp polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, ters yöne girip kaza yaptı. Yaralanan sürücüye 392 bin 500 lira ceza uygulandı.

Burdur'da plakasını bezle kapattığı motosikletiyle Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden E.R.Ö. (20), polisin 'dur' ihtarına uymadı. Bir süre polisten kaçan sürücü Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne girdiğinde ise İ.H. yönetimindeki 15 LC 424 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü E.R.Ö. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Sürücüye 'Dur ihtarına uymamak', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Kask takmamak' suçlarından toplam 392 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı