Plakasını kapattığı motosikletiyle polisten kaçarken kaza yapan sürücü öldü

BURDUR'da plakasını bezle kapattığı motosikleti ile polisten kaçarken kaza yapan Eyüp Rahman Özdemir (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Caddesi'nde 2 Mart'ta, plakasını bezle kapattığı motosikleti ile seyreden Eyüp Rahman Özdemir, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisten kaçarken Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne giren Özdemir'in kullandığı motosiklet ile İ.H. yönetimindeki 15 LC 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Eyüp Rahman Özdemir yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özdemir ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Eyüp Rahman Özdemir, dün saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı