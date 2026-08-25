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Drift atan sürücüye 281 bin TL ceza

Drift atan sürücüye 281 bin TL ceza
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ANKARA'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve aracının plakasını kapatan sürücüye toplam 281 bin TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve aracının plakasını kapatan sürücüye toplam 281 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, Kuzey Çevre Yolu üzerinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve aracının plakasını kapatan sürücü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edildi. Sürücüye, ilgili maddeler kapsamında toplam 281 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı da 30 gün süreyle trafikten menedildi. Şüpheli hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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