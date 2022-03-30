Plajda yürüyüş yapan kişi bulduğu şey sonrası gözlerine inanamadı! 'Gizemli yaratık' herkesi şaşırttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Plajda yürüyüş yapan kişi bulduğu şey sonrası gözlerine inanamadı! 'Gizemli yaratık' herkesi şaşırttı

Haberler.com - Yunus Emre Karabulut - Güncel
 - Güncelleme:
Plajda yürüyüş yapan kişi bulduğu şey sonrası gözlerine inanamadı! 'Gizemli yaratık' herkesi şaşırttı

Avustralya sahilinde dolaşan bir kişi, karşılaştığı 'gizemli yaratık' sonrasında adeta şaşkına döndü. Dört uzva ve "sürüngen" kafatasına sahip gizemli yaratığı gören Alex Tan isimli yerli, "tuhaf bir şeye rastladım" diyerek paylaşımda bulundu.

Alex Tan isimli bir yerli, Avustralya'da Brisbane'in yaklaşık 100 km kuzeyindeki Sunshine Sahili'ndeki Maroochydore Plajı'nda yürüyüş yaptığı esnada, karşılaştığı şey karşısında şoka uğradı.

Tan, yaratıkla bölgeyi vuran sel baskınının üzerinden çok geçmeden karşılaştığını söyledi. Instagram'da paylaştığı bir gönderide kameraya "Tuhaf bir şeye rastladım" dedi.

Plajda yürüyüş yapan kişi bulduğu şey sonrası gözlerine inanamadı! 'Gizemli yaratık' herkesi şaşırttı

Tan'in paylaşımına yanıt verenler kalıntının bir bebek kanguruya ya da valabiye ait olabileceğini söyledi. Tan ilk başta onun keseli sıçan olduğunu düşündüğünü ama kararsız kaldığını söyledi.

Plajda yürüyüş yapan kişi bulduğu şey sonrası gözlerine inanamadı! 'Gizemli yaratık' herkesi şaşırttı

Geçen yıl mayısta Kaliforniya'da sahile inenler alt çenesi üst çenesine göre kayda değer ölçüde uzun, sivri dişli, ve başından çıkan dokunaçlarla kaplı bir çıkıntıyla ampul benzeri bir yapıya sahip bir yaratığın San Diego kıyılarına vurması üzerine şaşkına dönmüştü.

Plajda yürüyüş yapan kişi bulduğu şey sonrası gözlerine inanamadı! 'Gizemli yaratık' herkesi şaşırttı

Haberler.com / Yunus Emre Karabulut - Güncel

Avustralya, Yaratık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title