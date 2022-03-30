Plajda yürüyüş yapan kişi bulduğu şey sonrası gözlerine inanamadı! 'Gizemli yaratık' herkesi şaşırttı

Alex Tan isimli bir yerli, Avustralya'da Brisbane'in yaklaşık 100 km kuzeyindeki Sunshine Sahili'ndeki Maroochydore Plajı'nda yürüyüş yaptığı esnada, karşılaştığı şey karşısında şoka uğradı.

"TUHAF BİR ŞEYE RASTLADIM"

Tan, yaratıkla bölgeyi vuran sel baskınının üzerinden çok geçmeden karşılaştığını söyledi. Instagram'da paylaştığı bir gönderide kameraya "Tuhaf bir şeye rastladım" dedi.

PAYLAŞIMA BİRÇOK KİŞİ YANIT VERDİ

Tan'in paylaşımına yanıt verenler kalıntının bir bebek kanguruya ya da valabiye ait olabileceğini söyledi. Tan ilk başta onun keseli sıçan olduğunu düşündüğünü ama kararsız kaldığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞILMIŞTI

Geçen yıl mayısta Kaliforniya'da sahile inenler alt çenesi üst çenesine göre kayda değer ölçüde uzun, sivri dişli, ve başından çıkan dokunaçlarla kaplı bir çıkıntıyla ampul benzeri bir yapıya sahip bir yaratığın San Diego kıyılarına vurması üzerine şaşkına dönmüştü.