PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada; örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel