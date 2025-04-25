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PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı

PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı
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İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İZMİR'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada; örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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