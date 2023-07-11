PKK/KCK Üyesine Finansman Sağlayan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu bulunan ve örgütle bağlantılı kişilere finansman sağladığı tespit edilen Sedat A. gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şüphelinin evinde dijital materyaller ve örgüt tarafından propaganda amacıyla kullanılan renkli flama ele geçirildi.

İSTANBUL'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu bulunan ve örgütle bağlantılı kişilere finansman sağladığı tespit edilen Sedat A. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına maddi yardımda bulunulduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, örgütle bağlantılı oldukları yönünde kayıtları bulunan bazı kişilerin banka hesaplarını incelemeye aldı. Ekipler, örgüt bağlantılı çok sayıda kişiye aynı hesaptan para aktarımı olduğunu tespit edip, sözkonusu hesabı incelemeye başladı.

Ekipler, şüphelinin Küçükçekmece'deki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda Sedat A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgüt tarafından propaganda amacıyla kullanılan renkli flama ele geçirildi.