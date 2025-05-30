Piyanist İraz Yıldız İskenderun'da Konser Verdi
İraz Yıldız, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor' etkinlikleri çerçevesinde İskenderun Teknik Üniversitesi'nde sahne aldı.
Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesince "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda İraz Yıldız konser verdi.
Sanatseverlerin ilgiyle dinlediği konserde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel