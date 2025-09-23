Piyanist Hakan Ali Toker, İstanbul'da Konser Veriyor

Piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, 30 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.

Bugüne kadar 29 ülkede dinleyicilerle bir araya gelen ve 500'ü aşkın eser besteleyen Toker, caz vokalisti Erdem Özkan ile Nardis Jazz Club'ta sahne alacak.

Konserde sanatçı, bestelediği enstrümantal ve sözlü örnekleri beğeniye sunacak.

Toker ve Özkan'a alto saksafonda İsmail Aşkın, bas gitarda Habib Haznedar, bateride ise Hurşit Köroğlu eşlik edecek.