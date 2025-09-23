Haberler

Piyanist Hakan Ali Toker, İstanbul'da Konser Veriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, 30 Eylül'de İstanbul'da Nardis Jazz Club'ta konser verecek. 29 ülkede sahne almış olan Toker, caz vokalisti Erdem Özkan ile birlikte enstrümantal ve sözlü eserlerini dinleyicilere sunacak.

Piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, 30 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.

Bugüne kadar 29 ülkede dinleyicilerle bir araya gelen ve 500'ü aşkın eser besteleyen Toker, caz vokalisti Erdem Özkan ile Nardis Jazz Club'ta sahne alacak.

Konserde sanatçı, bestelediği enstrümantal ve sözlü örnekleri beğeniye sunacak.

Toker ve Özkan'a alto saksafonda İsmail Aşkın, bas gitarda Habib Haznedar, bateride ise Hurşit Köroğlu eşlik edecek.???????

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.