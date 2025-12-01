Haberler

Pitbull Saldırısına Uğrayan Çocukların Babası: 'Adalet İstiyorum'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki çocukların babası Adem Öztürk, çocuklarına yapılanların karşılığının en ağır şekilde verilmesi gerektiğini belirtti. Olayda çocukların sağlık durumu ve psikolojik etkileri üzerine endişelerini dile getirdi.

Ankara'da ikamet ettikleri apartmanda pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki çocukların babası Adem Öztürk, "Ben adalet istiyorum. Çocuklarıma yapılanların karşılığı olmaz da bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Etimesgut ilçesinde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesinin çocukları 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa, dün dairelerinin bulunduğu katta karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Baba Adem Öztürk, çocuklarının durumuna ilişkin AA muhabirine, oğlunun tedavisinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürdüğünü söyledi.

Oğlunun yüzüne 3 dikiş atıldığını belirten Öztürk, "Köpek ısırdığında dikiş atamıyorlarmış. Enfeksiyon riskine karşı enfeksiyon tedavisi yapıyorlar, antibiyotikler veriyorlar. Filmler çektiler. O süreçte de hiçbir şey yiyip içemedi. Damar yoluyla beslenmesini yaptılar. Şimdi yeni yeni annesi emzirmeye başlamış. Biraz daha yaraları toplamaya başlamış ama yüzü paramparça dağılmış. İz kalmasın diye umut ediyoruz ama durumu çok zor o yönden. İnşallah hastanedeki cerrahlarımız, doktorlarımız yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Baba Öztürk, 5 yaşındaki kızının durumuna yönelik de "Göğsünde bir ısırık izi vardı ama çok fazla değil. Onu getirdim akşam eve. Hatta akşam eve girerken de 'Baba köpek bir daha çıkar mı?' diye apartmana girmek istemiyordu kız. Ne anlatabilirim ki çocuğa, gözünün önünde kardeşi parçalanmış, kendi saldırıya uğramış. Şimdi o da evde, biraz psikolojik olarak sorunlu. Ağlıyor, aklına geliyor, annesini istiyor." diye konuştu.

"Çocuk parkında gezdiriyor o pitbullu"

Apartmanda daha önce de aynı köpeğin başkalarına saldırdığını ve köpeğin sahibi hakkında açılan davalar olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir komşum vardı ona saldırmış. Adam yaşlı, düşmüş. O da imza falan topladı, jandarmaya gitti, kağıtlar aldı. Geldiler, gittiler hiçbir şey yapamadılar. Aşağıdaki çocuk parkında gezdiriyor o pitbullu. Onu uyaranları köpeği salmakla, ısırtmakla tehdit eden bir insan. Bunların hepsi yazılı olarak jandarmada kayda geçmiş. Tam 12 tane böyle davası var ve hiç kimse bir şey yapmamış. Köpek hala karşımızda duruyor ve bizi ısırıyor. Bu saatten sonra alıyorlar. Ben hayvanları severim ama eğer bir hayvana zarar versem bağıracak, linç edecek insanlar, benim çocuklarım bu haldeyken sesini çıkarmıyor. Ben adalet istiyorum. Çocuklarıma yapılanların karşılığı olmaz da bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

"Sonuna kadar uğraşacağım"

Öztürk, köpeğin bir yıla yakındır apartmanda olduğunu ve bu nedenle binaya tedbirli şekilde girdiklerini aktararak, "Dışarı çıkıyoruz, asansöre bineceğiz, düğmeye basıyoruz, köpek karşımıza çıkıyor. Bir anda üstümüze atlıyor. Çocuklar perişan oluyor, kaçıyoruz sağa sola. Bir tane komşum var, 6 aydır her asansöre bineceği zaman asansör düğmesine basıyor, geçiyor merdivenlerde saklanıyor. Eğer köpek yoksa tekrar gelip asansöre biniyor." dedi.

Böyle bir durumun bir daha kimsenin başına gelmemesini istediklerini vurgulayan Öztürk, "Benim çocuğum inşallah iyileşecek. Belki iz kalacak yüzünde. Belki bu travmaları atlatmaları zor olacak ama biz bu süreçte onların yanındayız tabii ki. Ama başkalarının çocuklarının, başka insanların bunlardan zarar görmemesi için sonuna kadar uğraşacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.