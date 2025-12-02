Haberler

2 kardeşe saldıran pitbull ile ilgili 12 şikayet yapılmış

Güncelleme:
Ankara'da pitbull cinsi köpeğin Efe ve Doğa Öztürk kardeşlere saldırmasının ardından, köpeğin sahibi hakkında daha önce 12 şikayette bulunulduğu ortaya çıktı. Olay sonrası köpek barınağa götürülürken, sahibi tutuklandı.

ANKARA'da Efe (1,5) ve Doğa Öztürk (5) kardeşlere saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpek ile ilgili daha önce 12 şikayette bulunulduğu, bazı şikayetlerle ilgili tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Etimesgut ilçesinde önceki gün Efe ve Doğa Öztürk kardeşlere, anneleriyle eve girecekleri sırada apartmanda karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpek saldırdı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doğa tedavisinin ardından taburcu olurken, Efe'ninkisi ise sürüyor. Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Fatma Tuğçe Özbek Erol, jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Pitbull cinsi köpeği ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.

ŞİKAYETLERLE İLGİLİ TUTANAK TUTULMUŞ

Fatma Tuğçe Özbek Erol'un evinde beslediği pitbull cinsi köpek ile ilgili daha önce 12 şikayette bulunulduğu ve bazı şikayetlerle ilgili tutanak tutulduğu ortaya çıktı. Ağustos 2025'te pitbull cinsi köpeğin saldırı girişiminde bulunduğu çocukların babası İ.K.'nın şikayeti üzerine jandarmanın tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerini aldığı ortaya çıktı. Tutanakta İ.K.'nin köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol'a, "Köpeğin bir daha çocuklarıma saldırır ve saldırmaya yeltenir ise kafasını keserim" dediği yer aldı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan Y.Ü. ise "Tuğçe Hanım köpeği ile dışarıya çıktığında bulunduğu alana ve gezdiği yerlere çocuklar yaklaşamamaktadır. Köpek saldırgan ve güçlü bir köpek olduğu için insanlar korkuyorlar. Sahibi bayan bir şahıs olduğu için köpeğe gücü yetmemektedir. Tuğçe Hanımı birkaç kere sürükleyerek çektirirken görmüşlüğüm vardır" ifadeleri tutanakta yer aldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Etimesgut Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyeler olarak evde beslenen pitbull cinsi köpekleri direkt alıp barınağa gönderemiyoruz. Sahipli köpeklerin (yasak ırk) tespiti halinde Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü köpeği alır ve belediyelere teslim eder. Belediyeler bu aşamadan sonra köpeği barınakta gözetim altında tutmakla yükümlü. Nitekim yaşanan bu üzüntü verici olayda da İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gerekli işlemleri 9'uncu Bölge Müdürlüğü eşliğinde koordineli bir şekilde gerçekleştirmiş ve ilgili köpeği barınağımıza teslim etmiştir. Söz konusu köpek şu an barınağımızda karantinada altında" denildi.

'DÜN İLK DEFA RAHAT UYUDUK'

Baba Adem Öztürk, köpeğin sahibinin tutuklanmasına ilişkin, "Dün ilk defa rahat uyuduk biz. Bu tutuklanma haberinden sonra rahatladık. Jandarma görevini yaptı; defalarca geldi, gitti. 2022'deki yasadan önce sahiplendiği için, evrakları tam olduğu için alamıyorlarmış. Peki şimdi bu ısırıktan sonra niye aldılar? Madem yasa var, o zaman yine geri verecekler o zaman bu köpeği. Bu köpek yasaklı bir ırk ve bunların evde, apartmanda beslemeleri yasak olması lazım. Biz bu sürecin devam etmesini, bir ay sonra bu kadının serbest bırakılmamasını istiyoruz. Efe'nin tedavisi şu an devam ediyor. Yüzündeki yara derin" diye konuştu.

Pitbull ırkı köpekler, saldırganlık eğilimi nedeniyle 'tehlike arz eden türler' arasında yer alıyor. 2021 yılında yürürlüğe giren 7332 sayılı kanun değişikliği ile mevcut pitbull sahiplerine hayvanlarını kayıt altına almaları için 14 Ocak 2022'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce sahiplenilen pitbullara mikroçip taktırılması, sisteme kayıt yaptırılması, ağızlık ve tasma ile kontrol altında tutulması şartıyla izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
