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Piraziz'de kadına şiddete tepki için yürüyüş düzenlendi

Piraziz'de kadına şiddete tepki için yürüyüş düzenlendi
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Giresun'un Piraziz ilçesinde kadına şiddete karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde kadına şiddete karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Piraziz Anadolu Lisesi öğrencilerince organize edilen yürüyüşe, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın, TÜGVA Giresun Temsilcisi Mümtaz Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi'nden Hasan Şenel Parkı'na yürüdü.

Program, öğrencilerin konuşmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Güncel

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