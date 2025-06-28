PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı Hedefi Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, MKE tarafından geliştirilen PİRANA'nın Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde gerçekleştirdiği hedefe çarpma testine ait görüntüleri paylaştı. PİRANA, Deniz Kuvvetleri'ne yeni bir vurucu güç kazandırıyor ve çeşitli deniz operasyonlarında kullanılabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı "PİRANA"nın TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde hedefe çarpma testine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PİRANA'nın Deniz Kuvvetlerine yeni bir vurucu güç kazandırdığı belirtildi.

TCG ANADOLU'dan kalkan insansız hava aracı Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilen PİRANA deniz aracının, hedefi tam isabetle vurduğuna dikkatin çekildiği paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetlerimize yeni bir vurucu güç kazandıran PİRANA kamikaze insansız deniz aracı, düşman gemilerine doğrudan saldırı, liman ve üs bölgelerine sızma, deniz operasyonlarında destek ve dikkat dağıtma gibi kullanım alanları sunuyor. Yapılan gösterimde PİRANA KİDA'nın düşük radar kesit alanı, yüksek vuruş yüzdesi ve icra ettiği dinamik ve asimetrik manevralar ile donanmamızın gücüne güç kattığı görüldü."

Paylaşımda, PİRANA'nın hedefe çarpma anlarına ait görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
title