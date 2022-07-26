PİNK MARTİNİ İSTANBUL'DA KONSER VERDİ ABD'li müzik grubu Pink Martini Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranları ile buluştu. ABD'li müzik grubu Pink Martini Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranları ile buluştu. Konseri izlemeye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Avrupa turnesi kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ABD'li müzik grubu Pink Martini, farklı dillerden ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu. Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M.Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer üyeler müzikseverlere performanslarını sergiledi. İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Lauderdale, Türkçe olarak "Merhaba İstanbul" ve "Teşekkür ederim" gibi sözleriyle alkış aldı. Konseri izlemeye gelen şarkıcı Erdal Çelik, "Burada olmaktan mutluyum. İnşallah buradan yüksek bir enerji ile çıkacağız" dedi. Zeynep Nilgün Yılmaz da "Çok heyecanlıyım uzun zamandır bekliyordum. Heyecanla bekliyorum" diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri İstanbul Pink Güncel Haberler

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