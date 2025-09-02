Pınarhisar Kaymakamı ve Vize Milli Eğitim Müdürü Saha Çalışmalarında

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, ilk ziyaretini İslambeyli köyüne gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra Yenice köyünü ziyaret etti.

Yenice köyünde incelemede bulunan Özderin, köy muhtarından yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Akdemir, öğrencilerle buluştu

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, uyum haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Vize Anaokulunu ziyaret eden Akdemir, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Öğretmenlerin de isteklerini dinleyen Akdemir, uyum haftasının çocukların okula adım atarken güven ve aidiyet duygusu kazanmaları açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Bu süreçte fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkür eden Akdemir, tüm öğrencilere başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diledi.