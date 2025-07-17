Pınarhisar Kaymakamı Özderin Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Pınarhisar Kaymakamı Özderin Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kurudere köyünü ziyaret ederek yatırımları inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam, her fırsatta vatandaşlarla buluşacağını ifade etti. Öte yandan, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram da Aydıntepe Kaymakamlığına atanmasının ardından veda ziyaretlerine devam ediyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, Kurudere köyünü ziyaret ederek devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

Köy muhtarından bilgi alan Özderin, daha sonra vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

Kaymakam Bayram'dan veda ziyareti

Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, veda ziyaretlerine devam ediyor.

Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret etti.

Gün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayram'a yeni görev yerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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