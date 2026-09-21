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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Tozaklı köyünde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Tozaklı köyünde yaşayan Samiye Kamacı ve Hacer Topuz'u evlerinde ziyaret etti. Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe de 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile Tozaklı köyünde ikamet eden Samiye Kamacı ve Hacer Topuz'u evlerinde ziyaret etti.

Yaşlılarla sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.

Kaymakam Türbe'den, Kur'an kursunu ziyaret

Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.

Pehlivanköy Müftülüğünce gerçekleştirilen kursta eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Türbe, kursa ilişkin bilgi aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Türbe, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Ziyarette Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de eşlik etti.

Kaynak: AA
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