Pınarhisar'da Hastalar ve Gençler İçin Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Pancarköy Deresi ıslah çalışmaları ve Pınarhisar Müftülüğü tarafından düzenlenen gençlik kampı hakkında bilgi verildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Özderin, Pınarhisar Devlet Hastanesinde tedavileri süren hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane yöneticilerinden bilgi alan Özderin, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Özderin, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Pancarköy Deresi ıslah ediliyor

Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde dere yatağı ıslah çalışması yapılıyor.

Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ekipleri, Pancarköy Deresi'nde su akışına engel teşkil eden atıklar ile biriken toprak ve otları temizliyor.

Belediye Başkanı Orhan Saltık, yaptığı yazılı açıklamada, Pancarköy Deresi'nin Devlet Su İşleri ekipleri tarafından ıslah edildiğini belirtti.

Özellikle tren yolu altında kalan bölümün atıklar nedeniyle risk oluşturduğunu aktaran Saltık, yoğun yağışlar sırasında olumsuzlukların yaşanmaması için ekiplerin özenle çalıştığını kaydetti.

Saltık, ıslah çalışmalarına katkı veren Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Gençlik kampı yapıldı

Pınarhisar Müftülüğünce gençlik kampı yapıldı.

Müftülüğün Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen kampta, milli ve manevi değerleri hatırlatan faaliyetler, sosyal etkinlikler ve kitap okuma etkinlikleri yapıldı.

Ayrıca kampa katılan öğrencilere ibadet, itikat, ahlak, siyer, Kur'an-ı Kerim ve tecvit dersleri verildi.

Pınarhisar Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, öğrencilerin tatillerin en güzel ve verimli şekilde geçirebilmeleri için gençlik kampı düzenlediklerini belirtti.

Kampa 7 ila 14 yaş arası erkek öğrencilerin katıldığını aktaran Uluçınar, çocukların etkinlikler ile bir yandan eğlenirken, diğer yandan da öğrendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
