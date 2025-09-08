Pınarhisar'da Gençlik ve Kültür Festivali Coşkusu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret etti.

Özefsun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin Bulut'a bilgi veren Özefsun, tüm kurumlar ile iş birliği halinde olduklarını belirtti.

Bulut da yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Kültür Festivali sona erdi

Pınarhisar'da 13. Gençlik ve Kültür Festivali Semicenk konseriyle sona erdi.

Pınarhisar Belediyesince Millete Bahçesinde gerçekleştirilen festival kapsamında şarkıcı Semicenk sahne aldı.

Yaklaşık 1 saat süren konserde, vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı İhsan Talay, konserin ardından, ilçede 4 gün süren festivalde bir birinden değerli sanatçılar sahne aldığını belirtti.

Festivale katkı sunan herkese teşekkür eden Talay, daha sonra Semicenk'e plaket ve çiçek takdim etti.