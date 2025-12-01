Pınarcık Köyü Muhtarı Şelaleden Düştü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, gezmeye gittiği şelaleden yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaralandı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, arkadaşlarıyla gezmeye gittiği şelale mevkisinde yaklaşık 30 metre yüksekten düşerek yaralandı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Korkmaz, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Güzelyurt köyü sınırlarındaki şelale mevkisine gezmeye giden Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Korkmaz için arkadaşları yardım istedi. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarılan Hasan Korkmaz, traktör römorkunda ambulansa taşındı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Korkmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.