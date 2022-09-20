Pikniğe giden aileye tilki sürprizi
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Pikniğe giden aileye tilki sürprizi Yalova'daki bir mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, yanı başlarına kadar gelen aç tilkiyi elleriyle besledi.
Pikniğe giden aileye tilki sürprizi
YALOVA - Yalova'daki bir mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, yanı başlarına kadar gelen aç tilkiyi elleriyle besledi.
Merkeze bağlı Kadıköy beldesindeki mesire alanına inen aç tilki, vatandaşlar tarafından beslendi. Kendisine atılan yiyecekleri afiyetle yiyen tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İnsanlarla yakınlaşan tilki kendisine atılan yiyeceklerle açlığını giderdi. Karnı duyuran tilki bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Bu anları vatandaşlar cep telefonuyla kameralarıyla anbean kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zeynep Taştan - Güncel