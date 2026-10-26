Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Phuket'te şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 100 ev zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın turistik merkezi Phuket adasında şiddetli yağışların ardından sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yetkililer, ada merkezi dahil bazı bölgelerde yaklaşık 100 hanenin zarar gördüğünü, can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Tayland'ın turistik merkezlerinden Phuket adasında etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve toprak kaymalarında, yaklaşık 100 evin zarar gördüğü bildirildi.

Yerel yönetim yetkilisi Romdon Hayiawae, yaptığı açıklamada, Phuket adasında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ada merkezi de dahil olmak üzere, bazı bölgelerde sel ve toprak kayması meydana geldiğini belirtti.

Romdon, yaklaşık 100 hanenin selde zarar gördüğünü kaydetti.

Sel ve toprak kaymalarında bugüne kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, selin yerleşim alanlarına girdiği, yolları geçilmez hale getirdiği ve bazı araçları sürüklediği görüldü.

Tayland Meteoroloji Departmanı, ülkenin güney bölgesinde hafta içinde şiddetli yağışların süreceği uyarısında bulundu ve halka önlem alınması çağrısı yaptı.

Güneydoğu Asya ülkesinin güneyindeki Phuket adası, Tayland'ın turistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Katil gizemli canlı bu kez fotokapana takıldı
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Yayına damga vuran an! Konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

Trump’ın “Gözden kaçırmak zor” dediği Nicki Minaj’ın eski hali
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı