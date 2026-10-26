Phuket'te şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 100 ev zarar gördü

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Tayland'ın turistik merkezlerinden Phuket adasında etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve toprak kaymalarında, yaklaşık 100 evin zarar gördüğü bildirildi.

Yerel yönetim yetkilisi Romdon Hayiawae, yaptığı açıklamada, Phuket adasında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ada merkezi de dahil olmak üzere, bazı bölgelerde sel ve toprak kayması meydana geldiğini belirtti.

Romdon, yaklaşık 100 hanenin selde zarar gördüğünü kaydetti.

Sel ve toprak kaymalarında bugüne kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, selin yerleşim alanlarına girdiği, yolları geçilmez hale getirdiği ve bazı araçları sürüklediği görüldü.

Tayland Meteoroloji Departmanı, ülkenin güney bölgesinde hafta içinde şiddetli yağışların süreceği uyarısında bulundu ve halka önlem alınması çağrısı yaptı.

Güneydoğu Asya ülkesinin güneyindeki Phuket adası, Tayland'ın turistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA