Tayland açıklarında batan kargo gemisinin yol açtığı petrol sızıntısına müdahale edildiği bildirildi

Güncelleme:
Tayland'ın Phuket Adası açıklarında batan Panama bayraklı kargo gemisi sonrasında yaklaşık 4,5 mil uzunluğunda petrol sızıntısı tespit edildi. Olayın çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için yetkililer harekete geçti.

Tayland'ın güneyindeki Phuket Adası açıklarında batan kargo gemisinin yol açtığı petrol sızıntısını kontrol altına almak üzere çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Malezya'dan Bangladeş'e giden Panama bayraklı bir kargo gemisi, Phuket Adası açıklarında battı.

Yetkililer, geminin 14'ü tehlikeli madde içeren 297 konteyner taşıdığını belirterek, olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda Andaman Denizi'nde yaklaşık 4,5 mil uzunluğunda ve 1 mil genişliğinde petrol sızıntısı tespit edildiğini ifade etti.

Olayın çevre üzerindeki olumsuz etkisine ve deniz ulaşımı açısından oluşturduğu risklere dikkati çeken yetkililer, söz konusu sızıntıyı kontrol altına almak üzere harekete geçildiğini bildirdi.

Yetkililer, gemideki 16 mürettebatın kurtarıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
