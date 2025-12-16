Pfdk, 224 Futbolcuya ve 24 Hakeme Bahis Cezası Verdi

Haberler

PFDK, 197'si amatör 224 futbolcu ve 24 hakeme, 'Şike-Bahis' soruşturması kapsamında 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.

(ANKARA) - PFDK, bahis oynayan 197'si amatör 224 futbolcuya ve 24 hakeme daha 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında görüşülen "Şike-Bahis" soruşturmasında 248 hakem ve futbolcu hakkında karar alındı.

PFDK'dan yapılan açıklamada "PFDK'ya sevk edilen, 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu, 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu, 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkında" karar alındığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, toplamda 224 oyuncu ve 24 hakeme 45 gün ila 12 ay arasında ceza verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
