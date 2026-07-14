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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunun ayrıştırıcı yayınlar yaptığını belirterek, bu söylemin İsrail'in söylemi olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, kendisini ordudan ayrı görmediğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin devlet televizyonunu ayrıştıcı söylemler kullanmakla eleştirdi.

Pezeşkiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir toplantıda, yaptığı yayınlar ile ülkede sık sık tartışma konusu olan devlet televizyonu hakkında değerlendirmede bulundu.

Devlet televizyonunda kullanılan söylemlerin ayrışmaya işaret ettiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Devlet televizyonunun 'askerler bir tarafta hükümet diğer tarafta' söylemi ayrışma anlamı taşır ve bu söylem İsrail'in de söylemidir. Devlet televizyonun bunu söylemeye hakkı yok." dedi.

Kendisini İran Silahlı Kuvvetleri'nden ayrı görmediğini ifade eden Pezeşkiyan, İran Ordusu ile gurur duyduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı devlet televizyonunun yayınlarına sık sık tepkide bulunuyor.

Özellikle ABD ile yürütülen müzakereler sırasında, müzakere karşıtı isimlerin sık sık devlet televizyonunun programlarına katılması, Tahran meydanlarında İran müzakere heyeti üyelerine yapılan hakaretlerin televizyonda yayımlanması ve son olarak İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın televizyondaki programının yarıda kesilmesi ülkede ciddi tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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