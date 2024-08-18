Peyzaj Mimarının Lokantada Yardım Ettiği Haberi

Giresun'da 23 yaşındaki peyzaj mimarı Nilgün Yıldız, babasına lokantasında yardım ediyor.

Dereli ilçesinde yaşayan Yıldız, gazetecilere, üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre kendi mesleğini yaptığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce de işinden ayrılarak babasının işlettiği lokantada çalışmaya başladığını ifade eden Yıldız, "Babamın yardıma ihtiyacı vardı. Zaten üniversite tatil dönemlerimde de kendisine yardım ediyordum. İşten ayrılınca yanına geldim." dedi.

Yemekleri ve çorbaları babası ile hazırladığını dile getiren Yıldız, "Burada her işi birlikte yapıyoruz. Birkaç çeşit yemek ve çorba hazırlayarak müşterilerimize sunuyoruz. Alışmaya çalışıyorum. Çok zorlanmıyorum." diye konuştu.

Yıldız, ileriki dönemlerde kendi mesleğini yapmayı istediğini sözlerine ekledi.