'PETSHOPLARIN KASAPLAR ODASI'NA BAĞLANMASI YANLIŞ ANLAŞILDI'

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, petshopların Kasaplar Odası'na bağlanmasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Yardımcı, tüm petshopların bağlanmadığını, odalaşamayan petshopların Kasaplar Odası çatısı altında toplandığını belirtti.

Petshopların kasaplar odalarına bağlanmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Petshopların odalaşmadığı kentlerde canlı hayvan satanların Kasaplar Odası'na, yem satanların ise Fırıncılar Odası'na kaydedildiğini, düzenlemenin ise yeni olmadığını kaydeden Yardımcı, 1 yıl önce yapılan bir düzenleme. Tamamen esnafı korumak için yapılmış bir çalışma ama görüyorum ki yanlış anlaşılmışız. Petshoplardan canlı hayvan satanlar eğer odalaşamadıysa karma oda olarak Kasaplar Odası içinde yer alıyor. Yem satanlar ise Fırıncılar Odası'nın çatısı altında toplanıyor. Antalya'daki petshopların tamamında veteriner var. Düzenli ve sağlıklı şekilde hayvan satışı yapılıyordu. Bence petshoplarda canlı hayvan satışı yapılmadır diye konuştu.

Vatandaşın tepki gösterip 'Kasaplarda kedi köpek mi satılacak' şeklinde konuştuğunu da ifade eden Başkan Yardımcı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel