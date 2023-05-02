Petrochina'nın Net Karı İlk Çeyrekte Yüzde 12,1 Arttı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çinli petrol devi PetroChina'nın ilk çeyrekteki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 arttı.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çinli petrol devi PetroChina'nın ilk çeyrekteki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 arttı.

Şirketin Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada, ana şirkete atfedilebilir net karın ilk üç ayda 43,62 milyar yuana (yaklaşık 6,3 milyar ABD doları) ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin işletme gelirinin söz konusu dönemde yüzde 6 düşüşle 732,47 milyar yuana gerilediği belirtildi.

Şirket ayrıca adi hisse başına kazancın 0,24 yuan olduğunu açıkladı.

Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'ndaki PetroChina hisseleri, bir önceki işlem günü olan 28 Nisan'da yüzde 5,2 artışla 7,89 yuana yükseldi.