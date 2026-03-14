Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD Başkanı Trump ile "samimi" bir görüşme yaptığını belirtti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel güvenlik, enerji işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığına dair konular ele alındı. Petro, Trump'ın Amerikan Kalkanı Zirvesi için özür dilediği iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, Petro ile Trump arasındaki görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğü ve görüşmenin ana gündem maddelerinin bölgesel güvenlik, enerji alanında işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olduğu bildirildi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bugün birkaç somut konu üzerinde samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Trump'ın 7 Mart'ta Florida'da düzenlediği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne Kolombiya'yı davet etmediğini hatırlatan Petro, "Başkan Donald Trump'ın Florida'daki zirveye davet edilmememle ilgili benden özür dilediği iddiasını da onaylamıyorum." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında yer alan bir haberde, Donald Trump'ın telefon görüşmesinde Petro'dan Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne yönelik davet ulaştırılmadığı için özür dilediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj

Füze krizinin ardından Türkçe mesaj paylaştı
Küresel yakıt krizi ekranlara yansıdı: Tayland'da 'Ceketsiz' tasarruf dönemi

3 spikerin canlı yayında ceketlerini çıkarmasının bir nedeni var
Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Takım arkadaşlarına sert tepki
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç sonu hayatının şokunu yaşadı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı

Mamdani'nin iftarı ülke siyasetini birbirine kattı