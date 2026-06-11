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Kolombiya Cumhurbaşkanından Trump'a: Kolombiya Seçimlerine Müdahale Etmeyin

Kolombiya Cumhurbaşkanından Trump'a: Kolombiya Seçimlerine Müdahale Etmeyin
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya destek mesajını kınayarak, seçim sürecine müdahale edilmemesi çağrısı yaptı.

BOGOTA, 11 Haziran (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sağcı aday Abelardo de la Espriella için yeniden destek mesajı yayımlamasını kınayarak, Trump'a cumhurbaşkanlığı seçim sürecine müdahale etmeme çağrısı yaptı.

Trump çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hem Kolombiya hem de ABD vatandaşı olan de la Espriella'ya desteğini yinelemişti.

De la Espriella, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, iktidardaki Tarihsel İttifak koalisyonunun adayı Ivan Cepeda'ya karşı yarışacak.

Petro aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kolombiya yasalarına göre seçimlere her türlü dış müdahalenin yasak olduğunu hatırlatarak, yabancı fonlar ve dezenformasyon kampanyalarıyla kamuoyunu etkileme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

"Başkan Donald Trump'a, Kolombiya Anayasası'nın yabancı destek ve fonları yasakladığını bildirmek isterim" diyen Petro, yurtdışından gelen kaynaklarla seçmenlerin özgür iradesini değiştirmeye yönelik her türlü girişimin yasadışı olduğunu ifade etti.

Petro, "Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, kararı sizin değil Kolombiya halkının özgürce vereceği bu seçim kampanyasına müdahale etmemenizi talep ediyorum. Kim kazanırsa kazansın, Kolombiya ile ABD arasındaki iki yüzyılı aşkın dostluk muhafaza edilecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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