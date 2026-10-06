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Peskov, Trump'ın İrkutsk'taki zatürre yardım teklifine olumlu yanıt verdi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donald Trump'ın İrkutsk'taki nedeni belirlenemeyen zatürre vakasına yardım teklifini değerlendirdi. Peskov, 'Karşılıklı yardım teklif edilmesi her zaman iyidir' derken Rospotrebnadzor'un konuyla ilgili kapsamlı bilgi paylaştığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın İrkutsk bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre vakasıyla ilgili gerekmesi halinde yardım sağlamaya hazır olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Karşılıklı yardım teklif edilmesi her zaman iyidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump'ın İrkutsk'taki nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi kapsamında yardım yapmaya hazır olduklarına ilişkin sözlerini değerlendiren Peskov, "Karşılıklı yardım teklif edilmesi her zaman iyidir." ifadesini kullandı.

Bölgedeki epidemiyolojik duruma ilişkin soruyu da yanıtlayan Peskov, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) konuyla ilgili kapsamlı bilgi paylaştığını belirtti.

Peskov, Litvanya'nın topraklarında nükleer silah bulundurulmasına ilişkin anayasal yasağı kaldırma yönündeki ön kararını da değerlendirerek, söz konusu adımın bölgede yeni bir gerilim sürecine yol açabileceğini söyledi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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