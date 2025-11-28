Haberler

Peru'nun Eski Devlet Başkanı Castillo'ya 11 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

Peru'nun Eski Devlet Başkanı Castillo'ya 11 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Güncelleme:
Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo, isyan için komplo kurma suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Castillo, diğer suçlamalardan beraat ederken, eski başbakan ve bakanlarla birlikte 3,5 milyon dolar tazminata mahkum oldu. Destekçileri cezayı protesto etti.

Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo, "isyan için komplo kurma" suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Peru basınında yer alan habere göre, Castillo'yu yargılayan Yüksek Mahkeme Özel Ceza Dairesi, savcılığın talep ettiği 34 yıllık hapis cezasını değiştirerek eski devlet başkanına isyan için komplo kurma suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Castillo, "görevi kötüye kullanma" ve "kamu düzenini ağır biçimde bozma" suçlarından beraat etti. Ancak diğer sanıklarla birlikte Castillo'nun müştereken 3,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Aynı ceza, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği rezidansında siyasi sığınma talebinde bulunduğu için şu anda orada bulunan eski Başbakan Betssy Chavez ile eski İçişleri Bakanı Willy Huerta'ya da verildi.

Mahkeme, Chavez hakkında yeniden arama ve yakalama kararı çıkarılmasını da emretti.

Ayrıca, olayların yaşandığı dönemde Castillo'nun başbakanı ve başdanışmanı olan Anibal Torres, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Torres'in 82 yaşında olması nedeniyle mahkeme bu cezayı insani gerekçelerle uygulamama kararı aldı.

Kararın açıklanmasının ardından Castillo'nun aile üyeleri ve yüzlerce destekçisi, eski liderlerinin tutuklu bulunduğu polis karakolunun önünde toplanarak verilen cezayı protesto etti.

Peru'da Kongre, Castillo'yu görevden almıştı

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 8 Aralık 2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik" 5 cezai soruşturma yürütülmüştü.

Başsavcılık, 12 Ekim 2022'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.

Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongre'nin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti.

Castillo'nun gözaltına alınmasının ardından ülkede uzun süre sokak olayları yaşanmış ve bu süre zarfında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Haberler.com
500
