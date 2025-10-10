Peru Kongresi, Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi Görevden Aldı

Peru Kongresi, yaptığı oylamada Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden azletti.

Peru basınına göre, Kongre oturumunda yapılan oylamada, 130 üyeden 122'sinin lehte oy kullanmasıyla Boluarte görevinden alındı.

Kararın ardından Kongre Başkanı Jose Jeri, yemin ederek geçici devlet başkanlığı görevini devraldı.

Jeri, Nisan 2026'da yapılması planlanan genel seçimlere kadar bu görevi sürdürecek.

Kongre, Boluarte'nin artan güvenlik sorunları ve organize suçlardaki yükseliş karşısındaki "yetersiz tutumunu", "kalıcı ahlaki yetersizlik" olarak değerlendirerek görevden alınmasına karar verdi.

Boluarte, 7 Aralık 2022'de, dönemin Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından görevden alınmasının ardından, anayasal düzen çerçevesinde devlet başkanlığı görevini devralmıştı.

Peru'da son yıllarda "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle birçok devlet başkanı görevden alınmıştı.

Pedro Kuczynski 2018'de, Martin Vizcarra 2020'de ve bir önceki Devlet Başkanı Castillo ise 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden azledilmişti.