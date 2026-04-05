Peru'da Stadyumda İzdiham: 1 Ölü, 47 Yaralı

LİMA, 5 Nisan (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'daki Alejandro Villanueva Stadyumu'nda cuma gecesi meydana gelen izdihamda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, stadyumdaki seyircilerin yer darlığı nedeniyle birbirlerini itip kakması sonucu bazı kişilerin düşerek kalabalığın altında kaldığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve tıbbi müdahale yapılamayan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Stadyumun bulunduğu La Victoria Belediyesi, stadyumun kapatıldığını açıklayarak, yetkililerin olaydan sorumlu olanları araştırdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua