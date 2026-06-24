Peru'da devlet başkanı seçiminde yarışan Sanchez, seçim sonucunu tanımayacağını söyledi

Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunda oy sayımı yüzde 99,74'e ulaşırken solcu aday Roberto Sanchez, yurt dışı oylarına yönelik itirazlarının dikkate alınmaması halinde seçim sonucunu tanımayacağını açıkladı.

Başkent Lima'da basın toplantısı düzenleyen Sanchez, yeni seçim mevzuatına göre yurt dışı oylarının geçersiz sayılması gerektiğini savunarak aksi durumda seçim sonucunun şaibeli olacağını öne sürdü.

Ulusal Seçim Jürisine (JNE) çağrıda bulunan Sanchez, yurt dışındaki oyların sayım sürecinde ciddi usulsüzlükler yapıldığını iddia ederek seçim mevzuatının ihlal edildiğini, bu nedenle oyların sayımının durdurulması gerektiğini savundu.

Mevcut şartlarda seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirten Sanchez, şunları söyledi:

"Bu ciddi düzensizlik, artan bir hileye dönüşmektedir çünkü konsolosluk ofisleri tarafından yürütülen oylama, sayılmaya devam ediyor. Ancak bugün, seçim mevzuatının dokunulmazlığı ihlal edildiği için Ulusal Seçim Jürisinin bu işlemi durdurması gerektiğine inanıyoruz. Eğer JNE hukuki güvenliği göz önünde bulundurarak bir karar vermezse bu hile tamamlanmış olacaktır. Kuralların bu şekilde ihlal edildiği koşullarda, Bayan Fujimori'nin (sağcı aday Keiko) hükümetini tanımayacağız, demokratik mücadelemizi yasalar ve Anayasa çerçevesinde yürüteceğiz."

Hile iddiasını destekleyecek kanıtlara ilişkin bir soru üzerine Sanchez, yurt dışı sonuçlarının aktarılmasını engelleyen düzenlemenin "açık ve somut bir kanıt olduğunu, başka göstergelere ihtiyaç duymadığını ve bir seçim sürecinin doğasını bozduğunu" belirtti.

Sağcı aday Fujimori önde görünüyor

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) son güncellemesine göre, Peru'da sandıkların yüzde 99,74'ü açıldı.

Buna göre, sağcı Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori, oyların yüzde 50,11'ini oluşturan 9 milyon 193 bin 498 oyla önde görünüyor.

Peru İçin Birlikte'nin (Juntos por el Peru) solcu adayı Sanchez, yüzde 49,88 oy oranı ve 9 milyon 152 bin 46 oyla ikinci sırada bulunuyor.