Pertevniyal Valide Sultan'ın Vakfı Belge Koleksiyonu Çevrimiçi Erişime Açıldı

Pertevniyal Valide Sultan'ın vakfına ait belge koleksiyonu, İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Arşivi'nde çevrimiçi erişime açıldı. Koleksiyonda, Sultan II. Mahmud'un eşi Pertevniyal Valide Sultan'a ait belgeler, hastane inşası ve vakfettiği objelere dair kayıtlar bulunuyor.

Pertevniyal Valide Sultan'ın vakfına dair İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Arşivi'nde yer alan belge koleksiyonunun dijitalleri çevrim içi olarak erişime açıldı.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyon, Sultan II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın Aksaray'daki külliyesine, Medine'de inşa ettirdiği hastaneye ve Harem-i Şerif'te vakfettiği şamdan ve mumlara dair belge ve yazışmaları içeriyor.

Ayrıca vakfettiği kitapların listesi ve kendisine sunulan arzuhaller de bu arşiv içerisinde yer alıyor.

Tarihi kayıtların tutulduğu defter ciltlerinde de ebru sanatının güzel örnekleri bulunan koleksiyona "arsiv.isam.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
