Perde Takarken 3. Kattan Düşen Genç Kız Yaralandı

Perde Takarken 3. Kattan Düşen Genç Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde perde takarken dengesini kaybedip 3. kattan düşen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi E.B.B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde perde takarken 3. kattan düşen genç kız yaralandı.

Yenimahalle Mahallesi 3300. Sokak'ta bir apartmanın 3. katında yaşayan E.B.B. (20), perde takmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek açık pencereden düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan genç kızı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri de olay yerinde çalışma yürüttü.

E.B.B'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu

Otel çalışanları iş bıraktı, tatilciler paralarıyla rezil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyon euroluk takım Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran takımın toplam değerine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.