Perde Takarken 3. Kattan Düşen Genç Kız Yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde perde takarken dengesini kaybedip 3. kattan düşen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi E.B.B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı hastaneye kaldırdı.
Yenimahalle Mahallesi 3300. Sokak'ta bir apartmanın 3. katında yaşayan E.B.B. (20), perde takmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek açık pencereden düştü
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan genç kızı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri de olay yerinde çalışma yürüttü.
E.B.B'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel