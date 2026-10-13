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Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri 25 Ekim'de yeni sezona başlıyor

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Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, yeni sezonuna 25 Ekim'de Pera Müzesi Oditoryumu'nda "Cumhuriyet Dönemi Bestekarları" konseriyle başlayacak. Alaeddin Yavaşca'nın müzik mirasına saygıyla düzenlenen program, sunuş ve sohbetlerle Türk müziğinin kültürel yönlerine yer verecek.

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, yeni kültür sanat sezonuna 25 Ekim'de Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek "Cumhuriyet Dönemi Bestekarları" konseriyle başlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın müzik mirasına saygıyla düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlere de yer vererek çok katmanlı bir içerik sunacak.

Sinan Sipahi'nin koordinatörlüğünde, Osman Nuri Özpekel'in sunuculuğunda gerçekleştirilecek programda, misafir solist Güzin Değişmez ile genç solist Furkan Akalın, Cumhuriyet dönemi bestekarlarının seçme eserlerini seslendirecek.

Usta yorumcu ve sazendelerin sahne alacağı konserde, Osman Nuri Özpekel ud, Kemal Caba keman, Emrullah Şengüller viyolonsel, Lütfiye Özer kemençe, Ayşe Ayan kanun ve Gamze Ege Yıldız tanbur ile sazendelik yapacak.

Kaynak: AA
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