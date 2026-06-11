Haberler

Pera Müzesi, "DOCUMENTARIST 19. İstanbul Belgesel Günleri"ne ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 12-21 Haziran'da 28 belgeselin ücretsiz gösterileceği DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri'ne ev sahipliği yapacak. Göç, hafıza, kadın, ekoloji ve adalet temalı seçkide Yeşim Ustaoğlu'nun filmi de yer alıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), bu yıl 19'uncusu düzenlenen "DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri"ne ev sahipliği yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak Türkiye Panorama filmlerinden oluşan seçki, 12- 21 Haziran'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak.

Toplam 28 belgeselin izlenebileceği etkinlik, göç yollarında askıda kalan hayatlardan aile hafızasının sessiz izlerine, kadınların tanıklığından ekolojik yıkıma, kültürel mirastan adalet arayışına uzanan geniş bir anlatı alanı açıyor.

Yarın gerçekleşecek açılış programında İran'daki Yeşil Hareket'i konu alan "Ben Yerde Ölürken", uzun süreli hücre hapsindeki mahkumların hikayesine odaklanan "İçeride, Vadi Şarkı Söylüyor", Kanada'daki bir vintage mağazasını anlatan "Burcu'nun Melekleri" ve tehcirde kullanılan demir yolu hatlarının izini süren "Harabelerin Fısıltısı" adlı kısa filmler gösterilecek.

Seçkide ayrıca göç ve aidiyet temalarını işleyen "Transit", "One Homeland Two Homes", "Salman Gitmek İstiyor", "Aşk Aşk Hürriyet" ve "Çimler" adlı yapımlar ile aile hafızası, kadın hikayeleri, kültürel miras ve çevresel dönüşümleri konu alan çok sayıda belgesel yer alıyor.

Program kapsamında yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun Yusufeli Barajı nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan insanların yaşamlarını konu alan "Kuru Taşın Başı" filmi de izleyiciyle buluşacak.

Tüm gösterimlerin ücretsiz gerçekleştirileceği programda rezervasyon uygulanmayacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ölümcül yalnızlık! Vefat ettiğini bile günler sonra fark ettiler
Dorukhan Büyükışık cinayetinde tüm şüpheliler tutuklandı

Dorukhan Büyükışık cinayetinde tüm şüpheliler tutuklandı
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj

Kurtulmuş'tan CHP'ye net mesaj
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti