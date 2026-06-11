Pera Müzesi, "DOCUMENTARIST 19. İstanbul Belgesel Günleri"ne ev sahipliği yapacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), bu yıl 19'uncusu düzenlenen "DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri"ne ev sahipliği yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak Türkiye Panorama filmlerinden oluşan seçki, 12- 21 Haziran'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak.

Toplam 28 belgeselin izlenebileceği etkinlik, göç yollarında askıda kalan hayatlardan aile hafızasının sessiz izlerine, kadınların tanıklığından ekolojik yıkıma, kültürel mirastan adalet arayışına uzanan geniş bir anlatı alanı açıyor.

Yarın gerçekleşecek açılış programında İran'daki Yeşil Hareket'i konu alan "Ben Yerde Ölürken", uzun süreli hücre hapsindeki mahkumların hikayesine odaklanan "İçeride, Vadi Şarkı Söylüyor", Kanada'daki bir vintage mağazasını anlatan "Burcu'nun Melekleri" ve tehcirde kullanılan demir yolu hatlarının izini süren "Harabelerin Fısıltısı" adlı kısa filmler gösterilecek.

Seçkide ayrıca göç ve aidiyet temalarını işleyen "Transit", "One Homeland Two Homes", "Salman Gitmek İstiyor", "Aşk Aşk Hürriyet" ve "Çimler" adlı yapımlar ile aile hafızası, kadın hikayeleri, kültürel miras ve çevresel dönüşümleri konu alan çok sayıda belgesel yer alıyor.

Program kapsamında yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun Yusufeli Barajı nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan insanların yaşamlarını konu alan "Kuru Taşın Başı" filmi de izleyiciyle buluşacak.

Tüm gösterimlerin ücretsiz gerçekleştirileceği programda rezervasyon uygulanmayacak.