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Pentagon'un Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin yaklaşık üçte birini geri çekmeyi değerlendirdiği iddiası

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- Konuya ilişkin nihai önerinin Savunma Bakanı Pete Hegseth'e 6 Kasım'da sunulacağı ve herhangi bir geri çekilmenin de bu tarihten sonra olacağı öne sürüldü

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birini geri çekme seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

NBC News'a konuşan çok sayıda ABD'li ve Avrupalı yetkili, Washington yönetiminin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin iddialarda bulundu.

Pentagon'un Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu planın uçakların, gemilerin ve mühimmatın da geri çekilmesini kapsadığını söyledi.

Bir ABD'li yetkili ise söz konusu sayının yaklaşık 40 bin askere kadar çıkabileceği ihtimaline de işaret etti.

Olası bir geri çekilme 6 Kasım'dan sonra olabilir

Yetkililer ayrıca, uygulamaya geçirilmesi halinde soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en önemli küçülme olacağı belirtilen bu plandan etkilenecek ülkeler arasında ABD askerlerinin büyük kısmını barındıran Almanya, İtalya ve İspanya'nın bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon'un haziranda Avrupa'daki ABD kuvvetlerine ilişkin inceleme yapılacağını duyurduğunu hatırlatan yetkililer, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich'in analizini Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bugün sunmasının beklendiğini öne sürdü.

Konuya ilişkin nihai önerinin ise Hegseth'e 6 Kasım'da sunulacağını kaydeden yetkililer, asker sayısındaki herhangi bir azalmanın bu tarihten sonra gerçekleşeceğine işaret etti.

Öte yandan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise henüz konu hakkında herhangi bir karar verilmediğini söyledi.

Kaynak: AA
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