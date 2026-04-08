Pentagon:  Abd Güçleri Bölgede Kalmaya Devam Edecek, Geçici Ateşkes "Gerçek Barış" İçin Fırsat

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile varılan iki haftalık ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin İran'ın askeri kapasitesini "büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini" savundu. Hegseth, operasyonların ardından Tahran'ın ateşkesi "yoğun baskı altında" kabul ettiğini öne sürdü.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Hegseth, ateşkesi "dünya barışı için büyük bir gün" olarak nitelendirerek, Washington'un İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini yineledi. Hegseth, İran'ın elindeki "olmaması gereken nükleer materyallerin" anlaşma kapsamında ortadan kaldırılacağını söyledi.

Hegseth ayrıca ABD güçlerinin bölgede kalmaya devam edeceğini ve İran'ın ateşkes şartlarına uyup uymadığını yakından izleyeceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yeniden başlamasının beklendiğini belirten Hegseth, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ABD'nin yeniden askeri seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarihi bir an yarattığını" ve "İran'ın kaderinin ABD Başkanı'nın elinde olduğunu" ileri sürerek, ABD'nin İran'ın deniz ve hava unsurlarını hedef aldığını söyledi ve İran'ın "hava sahasının kontrolünü ele geçirdikleri" iddiasını yineledi.

İran'ın ateşkesi "yoğun baskı altında" kabul ettiğini öne süren Hegseth İran'ın yüksek oranda zenginleştirildiği iddia edilen uranyum stoklarına ilişkin olarak, ABD'nin bu materyali yakından izlediğini söyledi. "Ne olduğunu tam olarak biliyoruz" diyen Hegseth, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmemesi halinde ABD'nin tavrına ilişkin "Ya bize verecekler ya da biz alacağız" dedi. ABD'nin bu uranyumu nasıl almayı planladığı sorusuna ise Hegseth, "Bu, başkanın çözeceği bir konu" yanıtını verdi.

Öte yandan Hegseth, İran'ın ateşkesi reddetmesi durumunda ABD'nin köprüler, enerji tesisleri ve kritik altyapıyı hedef almayı değerlendirdiğini kaydetti. Ancak askeri uzmanlar, bu tür sivil altyapıların hedef alınmasının uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu sayılabileceğine dikkati çekiyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise açıklamasında, operasyonlarda İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesi ile savunma sanayi altyapısının hedef alındığını söyledi. ABD'nin, İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini, yüzlerce insansız hava aracını ve balistik füze deposunu, 150'den fazla gemisini imha ettiğini ileri süren Caine, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun "yalnızca bir duraklama" olduğunu vurguladı. Caine, ABD birliklerinin gerekmesi halinde yeniden operasyonlara başlayacak şekilde hazır bulunduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA