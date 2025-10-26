Haberler

Pensilvanya'da Üniversite Kampüsünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırganın gözaltına alındığı, bölgedeki güvenlik yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Lincoln Üniversitesinin kampüsüne düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 21.30 civarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını söyledi.

Saldırıya dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten de Barrena-Sarobe, ancak şu aşamada bunun bir toplu silahlı saldırı olma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.

Yaralıların durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
