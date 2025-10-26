Pensilvanya'da Üniversite Kampüsünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırganın gözaltına alındığı, bölgedeki güvenlik yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Lincoln Üniversitesinin kampüsüne düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel saatle 21.30 civarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.
Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını söyledi.
Saldırıya dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten de Barrena-Sarobe, ancak şu aşamada bunun bir toplu silahlı saldırı olma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.
Yaralıların durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.