Pendik'teki Hastane Çatısında Yangın Çıktı
Pendik'in Çamlık Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını söndürmek için harekete geçti.
