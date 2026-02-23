Haberler

Pendik'te Motosiklet ve Otomobil Sürücüleri Arasında Tartışma

Pendik'te bir motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü kolundan tutarak indirmeye çalıştı. Diğer sürücülerin müdahalesiyle sona eren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen motosiklet sürücüsü, kapısını zorla açtığı otomobilin sürücüsünü kolundan tutarak aşağı indirmeye çalıştı. Motosikletlinin tehdit ve hakaret ettiği tartışma çevredeki sürücülerin araya girmesiyle son bulurken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
