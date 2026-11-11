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Pendik'te yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisinin olayında 4 şüpheli yakalandı

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Pendik'te okul çıkışında kesici aletle yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi, tedavisinin ardından taburcu edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Pendik'te 17 yaşındaki lise öğrencisinin kesici aletle yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

İlçede yaşayan lise öğrencisi G.Ç'nin okul çıkışında, yerleşkenin yaklaşık 600 metre uzağında kesici aletle yaralandığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan G.Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

G.Ç. ile şüphelilerden biri arasında tartışma çıktığı, tartışmada G.Ç'nin kesici aletle yaralandığı belirlendi.

Kaynak: AA
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