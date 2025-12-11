Haberler

Pendik'te tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Pendik'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, binanın önündeki minibüs ve otomobile sıçradı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

PENDİK'te tekstil atölyesinde çıkan yangın, binanın önündeki minibüs ile otomobile sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Esenler Mahallesi Misakı Milli Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın önünde park halindeki bir minibüs ile otomobile sıçradı. Binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Atölye, minibüs ve otomobilde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

