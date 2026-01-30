Konyaspor'un U19 takımını taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Pendik'te, Konyaspor'un U19 takımını taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 5'i futbolcu 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 TR 870 plakalı otobüs, Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı'nda aynı yönde giden 34 MHS 834 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 5'i futbolcu 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüsün Konyaspor'un U19 takımında yer alan futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelini taşıdığı öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 takım otobüsü seyir halindeyken, İstanbul Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1'i otobüs şoförü, 1'i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.