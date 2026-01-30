Haberler

Konyaspor'un genç takımını taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Pendik'te, Konyaspor'un genç takımını taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Konyaspor'un genç takımını taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 TR 870 plakalı otobüs, TEM Otoyolu Mecidiye mevkisinde aynı yönde giden 34 MHS 834 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün Konyaspor'un genç takımında yer alan futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp personelini taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
