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Pendik'te hurda yüklü kamyon virajda devrildi, TEM'de trafik tek şeritten sağlandı

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Pendik'te hurda yüklü kamyon virajda devrildi, TEM'de trafik tek şeritten sağlandı
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Pendik'te Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda hurda malzeme yüklü kamyon, virajda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan olmadı, TEM Otoyolu istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

PENDİK'te virajdan dönerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda malzeme yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajdan dönerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda malzeme yüklü 34 PKJ 585 plakalı kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, TEM Otoyolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyonun kaldırılma çalışmaları devam ederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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