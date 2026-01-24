Haberler

Pendik'te otomobilin çalınması ve evden hırsızlık yapılmasına ilişkin zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te bir otomobilin çalınması ve evden hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınan 37 yaşındaki F.Ç., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Pendik'te bir otomobilin çalınması ve evden hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 22 Kasım'da bir evin önünden otomobilin çalınarak sahte plaka takılması ve 20 Ocak'ta bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli F.Ç. (37) gözaltına alınırken, çalıntı araç da bulundu.

Emniyete götürülen şüphelinin 31 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti