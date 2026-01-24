Pendik'te otomobilin çalınması ve evden hırsızlık yapılmasına ilişkin zanlı yakalandı
Pendik'te bir otomobilin çalınması ve evden hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınan 37 yaşındaki F.Ç., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Pendik'te bir otomobilin çalınması ve evden hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 22 Kasım'da bir evin önünden otomobilin çalınarak sahte plaka takılması ve 20 Ocak'ta bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli F.Ç. (37) gözaltına alınırken, çalıntı araç da bulundu.
Emniyete götürülen şüphelinin 31 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.