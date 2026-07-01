Pendik'te 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te bir binanın çatısında çıkan ve en üst kattaki daireye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orhangazi Mahallesi Alize Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın en üst katındaki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın çatısı tamamen yanarken, 4. kattaki daire de kullanılamaz hale geldi.